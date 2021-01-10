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Челси - Моркам 4:0. Обзор матча и видео голов
"Аристократы" громят своего соперника
Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Голы: Маунт (18), Вернер (44), Хадсон-Одои (49), Хавертц (85)
"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума (Томори, 80), Рюдигер, Эмерсон – Хавертц, Гилмор, Маунт (Абрахам, 74) – Зиеш (Пулишич, 68), Вернер (Жиру, 68), Хадсон-Одои (Анджорин, 80)
"Моркам": Холстед – Куни (Меллор, 62), Дэвис, Найт-Персиваль, Хендри (Гибсон, 62) – Вильдиг, Сонго'О, Слев (О'Салливан), Филлипс, Гомес (Лайонс, 74) – Стоктон (Макалинден, 86)
Предупреждение: Гибсон (78)
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