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COVID-19 всему виной: Английская Премьер-лига вынесла решение по матчу Астон Вилла – Эвертон
Отменить, нельзя провести
Матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Эвертоном" перенесен на неопределенный срок. Встреча должна была состояться в воскресенье, 17 января. Причина очевидна – вспышка коронавируса в стане "виллан".
Многие игроки, представители тренерского штаба и персонала "львов" до сих пор находятся на изоляции, положительные тесты у значительной части клуба.
Напомним, с "Ливерпулем" в Кубке Англии "Астон Вилла" играла молодежным составом (1:4), а их матч 19-го тура АПЛ с лондонским "Тоттенхэмом" также был перенесен.
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