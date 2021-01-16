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Авраам Грант прокомментировал слухи о возвращении в Челси
Специалист пока не получал никаких предложений
Бывший наставник "Челси" Авраам Грант заявил, что ему не поступало предложение вернуться на "Стэмфорд Бридж".
На днях в прессе появились слухи, что владелец "Челси" Роман Абрамович задумал ввести опытного Гранта, тренировавшего "синих" на временной основе в сезоне 2007/08, в штаб Фрэнка Лэмпарда для стабилизации игры и результатов.
"Я видел истории в медиа насчет моего возвращения в "Челси". Я получил так много приятных сообщений от поклонников "Челси" в инстаграме — спасибо вам.
Но я должен сказать, что мне не поступало никаких официальных запросов от клуба. Поэтому я лишь могу повторить то, что недавно говорил насчет ситуации в "Челси".
Оставайтесь сильными и ищите решение! Каждому нужно время. Это пойдет на пользу каждому в клубе, включая Фрэнка, который, убежден, способен хорошо делать свою работу. Удачи каждому", — написал Грант в Инстаграме.
Отметим, что Грант имеет лучший показатель набранных очков в АПЛ в среднем за игру среди всех менеджеров "Челси" в эпоху Романа Абрамовича – 2.3 пункта (32 игры). У Лэмпарда – худший из всех за это время (1.67 набранных очка, 55 матчей).
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