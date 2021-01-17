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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Нескучные нули

Англия
(1 голосов)

Так и не смогли забить команды, наверное, ничья их устроила

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Нескучные нули
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Всего лишь нулевая ничья. От лидеров и главных претендентов на лидерство (одних из них) ожидалось большего, были моменты и могли забивать, но чего-то не хватило. Как и ожидалось, "Ливерпуль" больше контролировал мяч и имел серьезное территориальное преимущество, но больше шансов открыть счет было именно у "Ман Юнайтед". Особенно на последних минутах гости выдали качественный отрезок и период встречи, тут уже повезло хозяевам. Скромная мировая, и это значит, что в следующих матчах будет очень жарко. Сейчас в АПЛ никто не сделает смелого прогноза в борьбе за первое место.

Довольно резво начали игру соперники, может настоящих голевых моментов и не было созданно, однако в центре поля мяч почти не задерживался. Марсьяль, Рашфорд, Погба активно участвовали в атаках "МЮ" и находили возможности для обострений, у "Ливерпуля" старались брать инициативу на себя Фирмино, Робертсон и Алькантара. Ничто не предвещало, что забитых голов мы не увидим.

Необходимо отметить удары Салаха и Вейналдума - это в середине второго тайма, но наиболее реальную возможность отправить мяч в сетку упустил Фернандеш. Со штрафного португалец пробил классно, на технику, совсем немного не хватило ему.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Нескучные нули - изображение 1

Сама игра проходила на высоких скоростях, хотя далеко не всегда высокий темп встречи гарантирует зрелищность и динамичность, матч на "Энфилде" тому подтверждение. Большие силы команды оставляли в обороне, еще и не хватало обостряющих передач. Казалось, что игроки постоянно думают о том, чтобы не ошибиться, не обрезаться и не привезти контратаку.

Чуть рискованнее стали действовать соперники во втором тайме, команда Клоппа постаралась навязать манкунианцам свою игру, но будем откровенны - не в лучшей форме сейчас мерсисайдцы. Есть вопросы и к физической форме "красных". Например, если "Ливерпуль" переходил центр поля большими силами, не всегда успевал возвращаться. В обороне возникали свободные зоны, чем и пользовались "красные дьяволы".

Опять же хорошие удары наносили Фернандеш, Рашфорд, а также усилил игру Кавани, который вышел на замену и вполне мог стать джокером Сульшера. У хозяев необходимо отметить Алисона, голкипер выручил в нескольких сложнейших эпизодах. А в атаках "красных" старался Алькантара, но Тьяго пока не стал своим в "Ливерпуле", не хватает ему взаимопонимания с партнерами, а один в поле не воин.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Нескучные нули - изображение 2

На последних минутах Погба мог вырвать победу для "МЮ", француз сейчас показывает наверное лучшую игру за манчестерскую команду за все время, когда защищает цвета клуба. Впрочем, усилий Погба оказалось недостаточно, как и стараний Кавани и Рашфорда. Без забитых мячей игра оставляет впечатление некой незавершенности. Тем не менее, "Ман Юнайтед" удерживает первое место, "Ливерпуль" в тройке, но в ближайшее время все может измениться. Плотность в верхней части турнирной таблицы на удивление уникальная. Давно такого не было в Премьер-лиге.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Ман Юнайтед 0:0

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Милнер 89), 6. Алькантара, 9. Фирмино (Ориги 85), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 23. Шакири (Джонс 76), 11. Салах.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш (Гринвуд 90), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 9. Марсьяль (Кавани 61), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Шакири 33, Фабиньо 66 - Рашфорд 90+4

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В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (14)
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Astor Astor (Одесса)
17.01.2021 в 23:33
В анонсе матча на этом ресурсе (Уа-Футбол) местный журналист Алфимов сделал две ошибки. Одну - грубую, а вторую - из-за непонимания. Впрочем, первая - тоже из-за непонимания, но - КТО из этих журналистов хоть немного понимает в Футболе? :) Вопрос - сугубо риторический, сами прекрасно понимаете.... Грубая ошибка Алфимова состояла в том, что он "выставил" такой состав МЮ на игру (защиту убираем): Матич, Погба, Фернандеш, Кавани, Марсьяль и Рэшфорд. Я, естественно, написал, что играть в 4 атакующих футболиста Сульшер не будет. Что выйдет 3 центральных, Фернандеш и 2 страйкера. Что скорее всего вместо Кавани выйдет Фред или Мактоминей. И что весьма вероятен выход Фреда и Мактоминея вместе. Я, естественно, был прав. Ну с какой стати Сульшер побежит с голой задницей и четырьмя саблями супротив Ливера? Зачем? Это просто глупо. Да и не похоже на Сульшера. Ну не играет он так.
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0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.01.2021 в 22:52
Фернандеш бачу добре посилив МЮ. Та й Кавані мабуть теж. Неочікував від Сольск'яера таких результатів, але поки що не віриться, що він доведе МЮ до чемпіонства, хоча, якщо МЮ таки стане чемпіоном, то це буде дійсно прогрес Оле-Гуннара як тренера і в МЮ він буде легендою вже і як тренер.
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мы за динамо (киев)
17.01.2021 в 21:05
тільки чудо врятувало ліверпуль, особливо у другому таймі.
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
17.01.2021 в 21:27
Згоден, але все ж таки диво :) Чи ти Аліссона «чудом» назвав?
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0
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Spokoyno (Киев)
17.01.2021 в 21:38
Ні де Хеа
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мы за динамо (киев)
17.01.2021 в 22:02
хоч круть-верть а хоч верть-круть. результат на табло. вся боротьба попереду. пс алісону сьогодні, можливо, пощастило більш за всіх.
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skopa (Харьков)
17.01.2021 в 20:56
Отскочили, уже неплохо..Пока в четверке, а с такими дровами и это за счастье..
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Spokoyno (Киев)
17.01.2021 в 20:37
Недарма я обурювався, що судді належним чином не оцінили ШОУ в передостанньому матчі Саме Люк "погубив" ті крихти, що створив Ліверпуль... Клопу потрібно щось міняти! Нема ні суцільного тиску / РУХУ. Ні новизни... цікавинки у розвитку атак. Так чемпіонство точно не виграти.
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0
0
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svat1303 (Днепр)
17.01.2021 в 20:26
Уроды,бл.
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
17.01.2021 в 20:25
МЮ - чемпион!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2021 в 20:32
там мансы по потерянным пока на 1 место выходят
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
17.01.2021 в 20:39
Пусть их возьмут сначала.
0
-1
kalan-86 (Анкара)
17.01.2021 в 20:24
Да уж, действительно не скучные. Юнайтед набрал отличную форму. Тот редкий случай, когда Клопп должен быть счастлив, что сохранил очко на Энфилде.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2021 в 20:24
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