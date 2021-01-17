Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Нескучные нули

Всего лишь нулевая ничья. От лидеров и главных претендентов на лидерство (одних из них) ожидалось большего, были моменты и могли забивать, но чего-то не хватило. Как и ожидалось, "Ливерпуль" больше контролировал мяч и имел серьезное территориальное преимущество, но больше шансов открыть счет было именно у "Ман Юнайтед". Особенно на последних минутах гости выдали качественный отрезок и период встречи, тут уже повезло хозяевам. Скромная мировая, и это значит, что в следующих матчах будет очень жарко. Сейчас в АПЛ никто не сделает смелого прогноза в борьбе за первое место.

Довольно резво начали игру соперники, может настоящих голевых моментов и не было созданно, однако в центре поля мяч почти не задерживался. Марсьяль, Рашфорд, Погба активно участвовали в атаках "МЮ" и находили возможности для обострений, у "Ливерпуля" старались брать инициативу на себя Фирмино, Робертсон и Алькантара. Ничто не предвещало, что забитых голов мы не увидим.

Необходимо отметить удары Салаха и Вейналдума - это в середине второго тайма, но наиболее реальную возможность отправить мяч в сетку упустил Фернандеш. Со штрафного португалец пробил классно, на технику, совсем немного не хватило ему.

Сама игра проходила на высоких скоростях, хотя далеко не всегда высокий темп встречи гарантирует зрелищность и динамичность, матч на "Энфилде" тому подтверждение. Большие силы команды оставляли в обороне, еще и не хватало обостряющих передач. Казалось, что игроки постоянно думают о том, чтобы не ошибиться, не обрезаться и не привезти контратаку.

Чуть рискованнее стали действовать соперники во втором тайме, команда Клоппа постаралась навязать манкунианцам свою игру, но будем откровенны - не в лучшей форме сейчас мерсисайдцы. Есть вопросы и к физической форме "красных". Например, если "Ливерпуль" переходил центр поля большими силами, не всегда успевал возвращаться. В обороне возникали свободные зоны, чем и пользовались "красные дьяволы".

Опять же хорошие удары наносили Фернандеш, Рашфорд, а также усилил игру Кавани, который вышел на замену и вполне мог стать джокером Сульшера. У хозяев необходимо отметить Алисона, голкипер выручил в нескольких сложнейших эпизодах. А в атаках "красных" старался Алькантара, но Тьяго пока не стал своим в "Ливерпуле", не хватает ему взаимопонимания с партнерами, а один в поле не воин.

На последних минутах Погба мог вырвать победу для "МЮ", француз сейчас показывает наверное лучшую игру за манчестерскую команду за все время, когда защищает цвета клуба. Впрочем, усилий Погба оказалось недостаточно, как и стараний Кавани и Рашфорда. Без забитых мячей игра оставляет впечатление некой незавершенности. Тем не менее, "Ман Юнайтед" удерживает первое место, "Ливерпуль" в тройке, но в ближайшее время все может измениться. Плотность в верхней части турнирной таблицы на удивление уникальная. Давно такого не было в Премьер-лиге.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Ман Юнайтед 0:0

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Милнер 89), 6. Алькантара, 9. Фирмино (Ориги 85), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 23. Шакири (Джонс 76), 11. Салах.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш (Гринвуд 90), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 9. Марсьяль (Кавани 61), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Шакири 33, Фабиньо 66 - Рашфорд 90+4