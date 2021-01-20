И овцы целы, и волки сыты. Тактический разбор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

В рамках 19 тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Манчестер Юнайтед". В последние годы, самая громкая афиша в английском футболе несколько утратила свою эффектность, но на этот раз прежней яркости старой вывески добавили форма и турнирное положение команд. Реставрацию пыльной афиши гарантировала интрига. Далеко не лучший образец "Ливерпуля" противостоял лидеру АПЛ, который находится в своей лучшей за последние годы форме. Уже давненько "Манчестер Юнатйед" не смотрел на "Ливерпуль" сверху вниз.

Стартовые составы команд не вызвали больших вопросов. Отсутствие центральных защитников (Ван Дейка, Гомеса и Матипа) заставляет Клоппа закрывать дыры хавбеками. Базовой схемой "Ливерпуля" были традиционные 4-3-3. В центре обороны сыграли Хендерсон и Фабиньо. Соответственно, появилась вакансия в центре поля. На место в компании с Алькантарой ("шестерка") и Вейналдумом (левая "восьмерка") могли претендовать Милнер, Джонс, Окслейд-Чемберлен и Шакири. Конкуренцию за место в стартовом составе выиграл швейцарец. Остальные позиции были укомплектованы самым, что ни на есть, оптимальным образом.

У Сульшера проблем с кадрами не было. Практически все игроки, претендующие на место в составе, были в строю. Пару опорных в схеме 4-2-3-1 составили МакТоминай и Фред. Оригинальная роль была у Погба. Номинально француз играл правого атакующего хавбека, но в фазе игры без мяча, часто смещался ближе к центру. На этом маневре остановимся чуть позже. Слева действовал Марсьяль, под форвардом – Фернандеш, на острие атаки – Рашфорд.

Обе команды активно начали матч, проповедуя проактивные методы обороны. В условиях свежего контрпрессинга было непросто заниматься творчеством в атаке, команды часто теряли мяч, но очень быстро хозяева поля все же установили монополию над владением и к 20 минуте их игровое преимущество порождало впечатляющие цифры. К явным голевым моментам это не привело, в фазе игры без мяча "МЮ" был в полном порядке. Тем не менее, на стартовом отрезке соотношение точности передач колебалось в районе 87%:57%, их количество – 166:78, а в финальной трети поля – 66:20. По ключевым передачам и ударам по воротам команда Клоппа имела преимущество 3:0 и 4:0 соответственно.

Думаю, что подавляющее большинство команд АПЛ испытывало бы серьезные трудности в первом тайме с таким "Ливерпулем", но манкунианцы с достоинством выдержали темп. В первые полчаса игры "Ливерпуль" имел превосходство по ударам – 8:0, до 70% владения и в три раза больше передач в финальную треть поля.

Проявив хладнокровие и терпение, гости понимали, что "Ливерпуль" в таком ритме весь матч не выдержит. Команда Сульшера находится в лучшей форме и во втором тайме, когда хозяева ослабили хватку контрпрессинга, более эффективно использовала фазовое пространство. Чем ближе был конец матча, тем лучше выглядели гости. В концовке они и вовсе могли вырвать победу, но подвела реализация.

На мой взгляд, лучшим игроком матча в составе обеих команд был Тиаго Алькантара. Постепенно испанец набирает обороты и приближается к своему законному статусу – ключевого, системообразующего игрока команды. Алькантара здорово дирижировал позиционными и быстрыми атаками (97 передач), часто обострял игру (2 ключевые передачи), бил по воротам (2 удара), шел в дриблинг (5 попыток, все успешные).

Для наглядности – сравните показатели касаний мяча Тиаго и пары опорных "МЮ" Испанец один превзошел двоих хавбеков соперника!

С ним на позиции "шестерки" вся команда чувствовала себя более уверенно в позиционных атаках. В оборонительных действиях Тиаго также был неплох. Шесть раз он шел в отбор, три раза успешно. А по перехватам у бразильского испанца и вовсе лучший показатель на две команды – 6.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Ливерпуль": Алисон, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум (Милнер 89), Алькантара, Фирмино (Ориги 85), Мане, Хендерсон, Александер-Арнольд, Шакири (Джонс 76), Салах.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Фернандеш (Гринвуд 90), Ван-Биссака, МакТоминай, Фред, Марсьяль (Кавани 61), Рашфорд.

Предупреждения: Шакири 33, Фабиньо 66 - Рашфорд 90+4

На карте усредненных позиций видно, что Фернандеш и Рашфорд часто перегружали левое полупространство. Сульшер сказал после матча, что это было частью его плана по нейтрализации Александера-Арнольда. Позиция Погба – справа, это тоже, кстати, ход под попытку осложнить жизнь фланговому защитнику "Ливерпуля", только на этот раз речь идет уже о Робертсоне.

"Ливерпуль" намного больше дорожил мячом и действовал более сбалансированно. "МЮ" больше сваливался в атаке на левый фланг.

Через эту вертикальную зону гости провели 43% своих атакующих действий. Обратите внимание, что на трети поля команды Сульшера мяч находился практически столько же, сколько и во второй трети поля. Подобное можно увидеть нечасто. Тем не менее, нельзя сказать, что у ворот Де Хеа была россыпь голевых моментов. "МЮ" со своими 23% активности на трети поля мерсисайдцев создал достаточно, чтобы рассчитывать даже на победу.

Хозяева в два раза больше нанесли ударов по воротам, но справедливости ради, отметим, что практически половина этих ударов была нанесена из-за пределов штрафной. К тому-же, практически во всех своих голевых моментах и полумоментах "красные" наносили удары в борьбе или под давлением.

После матча главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер сказал, что его команда сыграла ниже своих возможностей:

"Это хороший результат только тогда, если мы выиграем следующий матч. Мы потеряли возможность оторваться, учитывая те моменты, которые у нас были. Я расстроен, но очко - это нормально при условии победы в следующем туре. К концу игры мы стали играть сильнее. Мы очень плохо начали первый тайм. У нас не было ни хладнокровия, ни попыток навязать свою игру. Игроки сражаются друг ради друга. Мы стали лучше и прогрессируем. Мы расстроены не только результатом, но и нашей игрой. Я знаю, что эти ребята могут лучше. Нужно отдать должное "Ливерпулю" - они играли с двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались так же хорошо, как и раньше. Это показывает качество их команды".

В свою очередь, Юрген Клопп философствовал на тему реализации голевых моментов:

"Если бы мы выиграли со счетом 1:0, то я бы сказал, что все в порядке. Нельзя отрицать, что у "Манчестер Юнайтед" были моменты. Они в хорошем состоянии. Учитывая все сказанные перед игрой слова – "МЮ" летит, а мы испытываем проблемы – мои парни провели сегодня хороший матч. В первом тайме был отличный контрпрессинг, мяч хорошо ходил. Но мы не забили. Это самое важное в футболе. Второй тайм вышел более открытым. У них было два голевых момента, и Алиссон сделал два хороших сэйва. Нет простого объяснения малому количеству забитых голов. Всегда будут нереализованные моменты. Нужно продолжать двигаться вперед, игнорируя все, что об этом говорят. Все хотят видеть голы. Но нельзя заставить игроков их забивать".

Несмотря на то, что Сульшер выразил не полное удовлетворение результатом матча, на мой взгляд, тот факт, что "Манчестер Юнатйед" сохранил первое место (по набранным очкам) в Премьер-лиге после матча на "Энфилд Роуд" – серьезный повод для оптимизма. Даже несмотря на то, что "Ливерпуль" находится не в лучшей своей интегральной готовности, "МЮ" уровнем игры и результатом доказал свою конкурентоспособность.

Кстати, обе команды продолжили свои внушительные серии. "Манчестер" не проигрывает в выездных матчах АПЛ с января 2020 года (в последний раз уступили, как раз мерсисайдцам), а "Ливерпуль" не знает поражений на "Энфилде" аж с апреля 2017! Тут, как говорится в известной поговорке – и овцы целы, и волки сыты, хотя, учитывая текущую интегральную форму команд, скорее наоборот.

В некоторой степени, эта ничья больше на руку "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы лидер лиги по потерянным очкам и на данном этапе демонстрирует наиболее высокий уровень игры. Похоже, в этом сезоне есть все основания ожидать захватывающую чемпионскую гонку.