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Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Премьер-лиги Фулхэм - Манчестер Юнайтед, 20 января 2021
Предлагаем вашему вниманию обзор и видео матча "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед", которые встречались в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Хозяева поединка открыли счет уже с первых минут в этом матче - отличился Адемола Лукман. Но еще до перерыва команда Сульшеру сумела отыграться, благодарю голу Эдинсона Кавани. В итоге, "красные дьяволы" сумели оформить необходимый гол - его забил Поль Погба - 1:2. Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" набрал 40 очков и вернулся на 1-е место турнирной таблицы Премьер-лиги. "Фулхэм" находится на 18-й позиции, в активе команды 12 очков.
АПЛ.18-й тур
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Лукман, 5 — Кавани, 21, Погба, 65
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