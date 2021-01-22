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Хавбек Ливерпуля: Трудно объяснить почему мы не забиваем. У нас были голевые моменты
Он отметил, что "красным" не хватает адекватной реализации
Полузащитник "Ливерпуль" Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о поражении в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (0:1).
"Тяжелый матч. У нас были хорошие планы на игру. Мы хотели много владеть мячем, чтобы забить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Наша команда была недостаточна хороша, соперник получил пенальти в свою пользу. У нас были стопроцентные шансы. Нам не удается забить, и это трудно объяснить. Многие скажут, что мы не уверены в себе, но я думаю, что это не так. У нас много моментов, но мы то попадаем во вратаря, то, наверное, нам не хватает жажды гола. Нужно продолжать работать.
Нам не нужно думать о сложной ситуации, а играть. Следующий матч - с "Манчестер Юнайтед" (в Кубке Англии), надо постараться победить", - сказал Вейналдум.
Напомним, что команда Клоппа не забила в 4 матчах чемпионата подряд впервые за 15 лет.
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