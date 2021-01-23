Ливерпуль выбрал приоритетом продления контракт с ван Дейком, а не с Салахом

Английский "Ливерпуль" предпочитает продлить контракт с Вирджил ван Дейком, а не с Мохаммедом Салахом. Об этом сообщает Eurosport.

Египтянин ищет возможности остаться именно на "Энфилде", но также он не против сменить клуб. Он хочет для себя улучшение контрактных условий, но "мерсисайдцы" не готовы пока увеличивать зарплаты игрокам. Сейчас он зарабатывает около 11,7 евро в год – самая высокая сумма в команде.

Новое соглашение Вирджил ван Дейка будет заключено с большей зарплатой для нидерландца, чем в Салаха. Защитник до сих пор работает на тех же условиях, на которых присоединился в 2018 году. Отмечается, что "Ливерпуль" уже несколько раз разговаривал с оборонцем о его контракте, и объявит о переподписании летом. И только после этого "мерсисайдцы" начнут переговоры с египтянином.

Соглашения обоих футболистов действительны до лета 2023-го года. Оба присоединились к "Ливерпулю" в сезоне 2017-2018, однако вингер летом, а защитник зимой. Напомним, что Вирджил ван Дейк до сих пор восстанавливается от надрыва крестообразных связок. Эту травму он получил еще в матче против "Эвертона" 17 октября прошлого года. Его возвращение на поле ожидается ориентировочно в мае.