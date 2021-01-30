Клопп не ждёт возвращения Джо Гомеса в этом сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение защитника Джо Гомеса до конца сезона.

"Дела Джо Гомеса идут довольно хорошо, но он далек от возвращения в строй. Когда он ходит, это выглядит совершенно нормально, но он пока не готов бегать. Это была довольно тяжелая травма.

Сможет ли он еще сыграть в это сезоне? Когда там заканчивается сезон, в мае? Я не ожидаю этого. Если честно, я буду приятно удивлен, если он вернется в этом сезоне", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.