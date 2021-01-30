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Клопп не ждёт возвращения Джо Гомеса в этом сезоне
Мы вряд ли увидим Джо в ближайшем будущем
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение защитника Джо Гомеса до конца сезона.
"Дела Джо Гомеса идут довольно хорошо, но он далек от возвращения в строй. Когда он ходит, это выглядит совершенно нормально, но он пока не готов бегать. Это была довольно тяжелая травма.
Сможет ли он еще сыграть в это сезоне? Когда там заканчивается сезон, в мае? Я не ожидаю этого. Если честно, я буду приятно удивлен, если он вернется в этом сезоне", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, Гомес отсутствует с ноября, когда на тренировке сборной Англии он надорвал сухожилие в колене и был вынужден лечь на операцию.
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