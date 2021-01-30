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Клопп не ждёт возвращения Джо Гомеса в этом сезоне

Англия
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Мы вряд ли увидим Джо в ближайшем будущем

Клопп не ждёт возвращения Джо Гомеса в этом сезоне
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение защитника Джо Гомеса до конца сезона.

"Дела Джо Гомеса идут довольно хорошо, но он далек от возвращения в строй. Когда он ходит, это выглядит совершенно нормально, но он пока не готов бегать. Это была довольно тяжелая травма.

Сможет ли он еще сыграть в это сезоне? Когда там заканчивается сезон, в мае? Я не ожидаю этого. Если честно, я буду приятно удивлен, если он вернется в этом сезоне", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Гомес отсутствует с ноября, когда на тренировке сборной Англии он надорвал сухожилие в колене и был вынужден лечь на операцию.

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В статье: Ливерпуль Джозеф Гомес
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