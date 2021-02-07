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Томас Парти вновь травмировался. На его счету всего 4 полных матча за Арсенал
Опорнику пока не везёт на новом месте
Полузащитник Томас Партей получил уже третью травму за свою непродолжительную карьеру в "Арсенале".
С момента своего дорогостоящего перехода из "Атлетико" в октябре Партей лишь четырежды продержался на поле все 90 минут, ранее в этом сезоне пропустив определенное время с травмой бедра и с последующим рецидивом.
В субботу против "Астон Виллы" Томасу потребовалась замена за 16 минут до конца, и Sky Sports предполагает, что у 27-летнего ганца вновь возникли проблемы с бедром.
"Он получил травму мышечного характера, поэтому нам пришлось убрать его с поля. Он не мог продолжать игру. Мы еще оценим степень повреждения. Он не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы остаться в игре, поэтому мы его заменили", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.
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