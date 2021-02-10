Терри: Я считаю, что Маунт станет капитаном и в Челси, и в сборной Англии

Экс-защитник лондонского "Челси" Джон Терри поделился мыслями насчет хавбека Мейсона Маунта.

"Мэйсон Маунт – это будущий капитан "Челси". 100 процентов. Если честно, это лучший игрок "Челси" в этом сезоне.

Маунт – отличный парень, который прекрасно тренируется. "Челси" в его крови, и он показывает лидерские качества.

Я считаю, что он станет капитаном и в "Челси", и в сборной Англии", – расказал Терри.