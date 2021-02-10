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Терри: Я считаю, что Маунт станет капитаном и в Челси, и в сборной Англии
Бывший капитан "Челси" лестно отозвался о молодом хавбеке
Экс-защитник лондонского "Челси" Джон Терри поделился мыслями насчет хавбека Мейсона Маунта.
"Мэйсон Маунт – это будущий капитан "Челси". 100 процентов. Если честно, это лучший игрок "Челси" в этом сезоне.
Маунт – отличный парень, который прекрасно тренируется. "Челси" в его крови, и он показывает лидерские качества.
Я считаю, что он станет капитаном и в "Челси", и в сборной Англии", – расказал Терри.
В текущем сезоне чемпионата Англии Маунт провел 22 поединки, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.
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