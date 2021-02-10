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Терри: Я считаю, что Маунт станет капитаном и в Челси, и в сборной Англии

Англия
(1 голосов)

Бывший капитан "Челси" лестно отозвался о молодом хавбеке

Терри: Я считаю, что Маунт станет капитаном и в Челси, и в сборной Англии
Новина українською

Экс-защитник лондонского "Челси" Джон Терри поделился мыслями насчет хавбека Мейсона Маунта.

"Мэйсон Маунт – это будущий капитан "Челси". 100 процентов. Если честно, это лучший игрок "Челси" в этом сезоне.

Маунт – отличный парень, который прекрасно тренируется. "Челси" в его крови, и он показывает лидерские качества.

Я считаю, что он станет капитаном и в "Челси", и в сборной Англии", – расказал Терри.

В текущем сезоне чемпионата Англии Маунт провел 22 поединки, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

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В статье: Джон Терри Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Іван С (Луцьк)
10.02.2021 в 21:04
А я вже подумав, що нескромний хлоп‘яга, а тут банальна очіпятка))
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