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Сульшер приведет МЮ к титулу АПЛ. Доказываем
А вы верите в возвращение МЮ на трон?
UA-Футбол
После того, как легендарный Алекс Фергюсон оставил "Юнайтед", болельщикам команды приходится жить только прошлым и вспоминать большие трофеи и большие победы во времена шотландца. Дэвид Мойес? Нет. Луи ван Гал? Нет. Жозе Моуринью? Нет, нет и еще раз нет. С декабря 2018 команду возглавляет экс-игрок "дьяволов" Сульшер, которому дела, похоже, начинают идти на лад. Команда вернулась в число ТОП-клубов Англии и пробивается к поздним стадии других турниров.
Так когда же наступит то время, когда МЮ будет вести активную борьбу за победу в АПЛ и вернется ли он вообще когда-нибудь? Автор UA-Футбол Георгий Грошев уверен, что это произойдет очень скоро, и доказывает это в новом сюжете специально для Youtube-канала UA-Футбол.
Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко
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