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Сульшер приведет МЮ к титулу АПЛ. Доказываем

Англия
(2 голосов)

А вы верите в возвращение МЮ на трон?

Сульшер приведет МЮ к титулу АПЛ. Доказываем

UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

После того, как легендарный Алекс Фергюсон оставил "Юнайтед", болельщикам команды приходится жить только прошлым и вспоминать большие трофеи и большие победы во времена шотландца. Дэвид Мойес? Нет. Луи ван Гал? Нет. Жозе Моуринью? Нет, нет и еще раз нет. С декабря 2018 команду возглавляет экс-игрок "дьяволов" Сульшер, которому дела, похоже, начинают идти на лад. Команда вернулась в число ТОП-клубов Англии и пробивается к поздним стадии других турниров.

Так когда же наступит то время, когда МЮ будет вести активную борьбу за победу в АПЛ и вернется ли он вообще когда-нибудь? Автор UA-Футбол Георгий Грошев уверен, что это произойдет очень скоро, и доказывает это в новом сюжете специально для Youtube-канала UA-Футбол.

Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 19:47
Плевать на ваши доказательства, не хочу их смотреть. Не будет МЮ чемпионом АПЛ в ближайшие 5 лет. Не знаю, будет ли Оле-Гунар тренером к тому времени, или нет.
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Игорь84 (Киев)
12.02.2021 в 19:55
Потому что гладиолус, да?
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