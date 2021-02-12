Сульшер приведет МЮ к титулу АПЛ. Доказываем

После того, как легендарный Алекс Фергюсон оставил "Юнайтед", болельщикам команды приходится жить только прошлым и вспоминать большие трофеи и большие победы во времена шотландца. Дэвид Мойес? Нет. Луи ван Гал? Нет. Жозе Моуринью? Нет, нет и еще раз нет. С декабря 2018 команду возглавляет экс-игрок "дьяволов" Сульшер, которому дела, похоже, начинают идти на лад. Команда вернулась в число ТОП-клубов Англии и пробивается к поздним стадии других турниров.

Так когда же наступит то время, когда МЮ будет вести активную борьбу за победу в АПЛ и вернется ли он вообще когда-нибудь? Автор UA-Футбол Георгий Грошев уверен, что это произойдет очень скоро, и доказывает это в новом сюжете специально для Youtube-канала UA-Футбол.

Автор сценария - Георгий Грошев

Режиссер - Александр Рыженко