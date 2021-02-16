Про номер один в Челси: Тухель объяснил, почему поставил в старт против Ньюкасла Кепу, а не Менди

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель дал комментарий после поединка с "Ньюкаслом" (2:0). Приводит слова немца портал Goal.com.

"Во время поединка мы меняли структуру для того, чтобы победить. Почему я не выпустил Пулишича? Мы сделали первую замену из-за травмы уже на 20-й минуте, Оливье Жиру вышел вместо Тэмми Абрахама. Сложно дать игровое время всем футболистам. Конечно, он заслуживает старта или выхода на замену, но так сложилась ситуация. Кристиан еще сильно поможет "Челси".

"Нам нужен сильный Кепа. Он отлично отыграл в Кубке, поэтому мы решили дать ему еще один матч, чтобы испанец набрал уверенность. Также мы хотим позволить Менди психологически восстановиться, ведь непросто постоянно сохранять концентрацию. Одним решением мы получаем два преимущества. Понятно, что Эдуар – номер один".

"Челси" пропустил один гол за пять матчей при Томасе Тухеле. Это повторение лучшего результата по пропущенным голам в АПЛ (Жозе Моуриньо, также в "Челси"; Питер Тэйлор, "Лестер").