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Лестер нашёл замену для Варди в Чемпионшипе
Айвен Тоуни забил уже 24 гола в сезоне
Sun
"Лестер" определился с потенциальным преемником 34-летнего Джейми Варди.
Им может стать форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни, сообщает Daily Mirror. 24-летний нападающий отметился уже 24 голами в 31 матче Чемпионшипа, что делает его самым результативным игроком сезона в английском футболе.
Благодаря удачной форме Тоуни "Брентфорд" идёт на 2-й позиции в чемпионате после 31 тура и имеет все шансы подняться в АПЛ на следующий сезон. В таком случае шансы на его трансфер на "Кинг Пауэр" существенно сократятся.
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