Лестер нашёл замену для Варди в Чемпионшипе

"Лестер" определился с потенциальным преемником 34-летнего Джейми Варди.

Им может стать форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни, сообщает Daily Mirror. 24-летний нападающий отметился уже 24 голами в 31 матче Чемпионшипа, что делает его самым результативным игроком сезона в английском футболе.

Благодаря удачной форме Тоуни "Брентфорд" идёт на 2-й позиции в чемпионате после 31 тура и имеет все шансы подняться в АПЛ на следующий сезон. В таком случае шансы на его трансфер на "Кинг Пауэр" существенно сократятся.