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Лестер нашёл замену для Варди в Чемпионшипе

Англия
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Айвен Тоуни забил уже 24 гола в сезоне

Лестер нашёл замену для Варди в Чемпионшипе

Sun

Новина українською

"Лестер" определился с потенциальным преемником 34-летнего Джейми Варди.

Им может стать форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни, сообщает Daily Mirror. 24-летний нападающий отметился уже 24 голами в 31 матче Чемпионшипа, что делает его самым результативным игроком сезона в английском футболе.

Благодаря удачной форме Тоуни "Брентфорд" идёт на 2-й позиции в чемпионате после 31 тура и имеет все шансы подняться в АПЛ на следующий сезон. В таком случае шансы на его трансфер на "Кинг Пауэр" существенно сократятся.

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В статье: Лестер Сити
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