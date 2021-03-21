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СМИ: Вейналдум подписал предварительный контракт с Барселоной

Англия
(1 голосов)

Нидерландец сделал выбор

СМИ: Вейналдум подписал предварительный контракт с Барселоной

The Sun

Новина українською

Полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум подписал предварительный контракт с испанской "Барселоной". Об этом сообщает The Sunday Times.

У футболиста в конце сезона завершается соглашение с "мерсисайдцами", и он с 1 января этого года мог подписать новое с другим клубом о переходе в статусе свободного агента.

Если информация подтвердится официально, то этот трансфер будет дебютным во время второй каденции Жоана Лапорта на посту президента клуба.

Джорджиньо был приоритетом для его соотечественника Рональда Кумана на протяжении последних двух трансферных окон, однако финансовые трудности не позволяли осуществиться этому переходу.

На счету Вейналдума в этом сезоне три гола в 40 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 35 млн евро.

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В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Источник:
The Sunday Times

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.03.2021 в 15:08
После того как Вейналдум положил двушку Барсе в легендарном и выдающемся камбэке он больше ничего особенного в Ливере не показывал. Так, выходил на замену и всё. За неимением денег Барса подобрала его бесплатно по старой памяти и по хотению Кумана. Так же как и вернула Коутиньо после того как он всунул Барсе двушку в не менее легендарном погроме Баварией. Но толку от возвращения Коута что ему, что Барсе никакого.
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RedAnusBarselonus (Харьков)
21.03.2021 в 14:57
Добро пожаловать в радужную семью!
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MES QUE UN CLUB
21.03.2021 в 14:41
Ну да, конечно. Барсе очень нужен ещё один молодой н перспективный игрок. Одного Пьянича мало, надо ещё не пьянича приобрести.
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