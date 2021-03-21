СМИ: Вейналдум подписал предварительный контракт с Барселоной

Полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум подписал предварительный контракт с испанской "Барселоной". Об этом сообщает The Sunday Times.

У футболиста в конце сезона завершается соглашение с "мерсисайдцами", и он с 1 января этого года мог подписать новое с другим клубом о переходе в статусе свободного агента.

Если информация подтвердится официально, то этот трансфер будет дебютным во время второй каденции Жоана Лапорта на посту президента клуба.

Джорджиньо был приоритетом для его соотечественника Рональда Кумана на протяжении последних двух трансферных окон, однако финансовые трудности не позволяли осуществиться этому переходу.

На счету Вейналдума в этом сезоне три гола в 40 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 35 млн евро.