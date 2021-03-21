АПЛ. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:2. Рано списывать Моуриньо!

Английская Премьер Лига, 18-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Майк Дин

Восьмой раз подряд "Тоттенхэм" взял верх над "Астон Виллой" в Бирмингеме. Это самая длинная победная серия между этими командами, которая длится еще с 2012 года.

Перед матчем Жозе Моуриньо приветливо пообщался со своим бывшим подопечным в "Челси", а теперь уже соперником, Джоном Терри. Однако в самом поединке гости не были такими снисходительными.

Игру до 28 минуты можно назвать знакомством, ведь это только первый матч команд в этом сезоне. Без остроты впереди и ошибок сзади, пока... Пока в дело не вмешался Эмилиано Мартинес - тот, от кого "привоз" вообще не ожидается. Аргентинский голкипер неудачно выбил мяч, который подобрал Лукас, а через несколько секунд снаряд транзитом через Кейна и снова Лукаса дошел до Карлоса Винисиуса, который поразил пустые ворота. Отметим, что это первый гол в АПЛ для 25-летнего бразильца. А "Астон Вилла" за первые 45 минут так и не смогла хотя бы раз ударить в сторону Уго Льориса.

В начале второй половины встречи Кейн пробил из-за пределов штрафной немного мимо стойки. А вот уже на 68 минуте англичанину удалось выполнить 30-е (17+13) результативное действие в этом сезоне АПЛ: Гарри реализовал пенальти, которое сам и заработал.

В общем обе команды хорошо покрывали оборонительные зоны. Подтверждением этого факта поэтому есть создана опасность именно дальними выстрелами. При счете 2:0 Трезеге и Хойбьерг обменялись ударами вблизи линии штрафной зоны, однако не смогли поразить цель. Конечно же, исключениями стали две ошибки: сначала Мартинеса а затем Кеша, которые и стали результативными.

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Карлос Винисиус 29, Гарри Кейн 68 пен.

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт - Сансон (Баркли 66), Луиз, Макгинн - Траоре (Эль-Гази 60), Уоткинс, Трезеге (К. Дэвис 79)

"Тоттенхэм": Льорис - Танганга - Родон, Санчес, Регульон (Б. Дэвис 57) - Ндомбеле (Сиссоко 81), Хойбьерг, Ло Чельсо (Бергвейн 66) - Лукас - Карлос, Кейн

Предупреждения: Кэш 74 - Ло Чельсо 63, Карлос 83, Таргетт 90+3