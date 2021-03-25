Английская премьер-лига объявила даты начала и завершения нового чемпионата

Следующая кампания 2021/2022 в АПЛ начнется 14 августа 2021.

А закончится сезон 22 мая 2022 года, в тот день все поединки начнутся одновременно, сообщает официальный сайт соревнований.

Напомним, что последний тур действующего чемпионата 2020/2021 в АПЛ сыграют 23 мая. Все матчи также пройдут в один день и будут начинаться в 18:00 по Киеву.