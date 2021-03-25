Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английская премьер-лига объявила даты начала и завершения нового чемпионата
Пока без других деталей
Фото: Англійська прем'єр-ліга/автор невідомий
Следующая кампания 2021/2022 в АПЛ начнется 14 августа 2021.
А закончится сезон 22 мая 2022 года, в тот день все поединки начнутся одновременно, сообщает официальный сайт соревнований.
Напомним, что последний тур действующего чемпионата 2020/2021 в АПЛ сыграют 23 мая. Все матчи также пройдут в один день и будут начинаться в 18:00 по Киеву.
Читайте такжеХарри Кейн хочет покинуть Тоттенхэм
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Презентация новичков Металла, Кобин подал в отставкку. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука
- Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной
- В Челси устроили вечеринку по случаю удачной жеребьевки
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...