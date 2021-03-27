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В случае неудачи с Холандом Челси может обратиться к Лукаку
Ромелу уже выступал за "синих"
Подписание топ-форварда является одной из приоритетных целей "Челси" в летнее трансферное окно.
Цель клуба номер один – Эрлинг Холанд. Но в Лондоне прекрасно осознают, что покупку норвежца будет сложно осуществима из-за его цены и высокой конкуренцией за игрока.
По информации The Telegraph, альтернативой форварду "Боруссии" выступает таргетмен "Интера" Ромелу Лукаку.
В нынешнем сезоне 27-летний бельгиец отметился 19 голами и 8 ассистами в 26 матчах Серии А. Ранее Ромелу уже выступал за "синих" с 2011 по 2014 год.
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