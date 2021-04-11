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Арсенал хочет сохранить Эдегора, но вернуть в Реал еще одного полузащитника

Англия
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Соотечественник не подошел Артете

Арсенал хочет сохранить Эдегора, но вернуть в Реал еще одного полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" планирует провести переговоры с мадридским "Реалом" на счет полноценного подписания Мартина Эдегора. Это произойдет в конце сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Норвежец присоединился к "канонирам" в январе на правах полугодичной аренды. С тех пор он провел за команду 13 матчей, забив два гола. Девять поединков он начинал с первых минут.

В то же время Микель Артета не планирует продолжать сотрудничество со своим соотечественником Данни Себальосом, который тоже выступает за "Арсенал" на правах аренды из "Реала" уже второй год подряд. В активе 24-летнего испанца 33 игры за команду. В среднем он проводил на поле 54 минуты и сумел записать в свой актив два ассиста.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Эдегора в 40 млн евро, а Себальоса в 30 млн.

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В статье: Мартин Эдегор
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Источник:
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