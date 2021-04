АПЛ. Брайтон - Эвертон 0:0. Чайки не смогли пережевать ирисок

Английская Премьер Лига, 31-й тур

12 апреля, 22:15. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер)

Только "Манчестер Юнайтед" (6) в этом сезоне АПЛ имеет больше безголовых ничьих, чем "Брайтон" (5). Все матчи со счетом 0:0 "чайки" проводили на родном "Амексе" - пока рекорд данного сезона для игр дома. А вот для "Эвертона" это первая безголевая ничья.

В общем преимуществом владели именно хозяева, нанеся почти втрое больше ударов по воротам (23-8). В первом тайме трижды "Брайтон" мог размочить ворота Робина Ольсена, который провел только второй свой "сухой" матч в текущей АПЛ. Модеру, Мопе и Биссуми немного не хватило до удара в створ. Попади - шведский голкипер был бы бессилен.

