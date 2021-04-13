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АПЛ. Брайтон - Эвертон 0:0. Чайки не смогли пережевать ирисок
Хозяева не воплотили в гол свое преимущество
Брайтон/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 31-й тур
12 апреля, 22:15. "Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер)
Только "Манчестер Юнайтед" (6) в этом сезоне АПЛ имеет больше безголовых ничьих, чем "Брайтон" (5). Все матчи со счетом 0:0 "чайки" проводили на родном "Амексе" - пока рекорд данного сезона для игр дома. А вот для "Эвертона" это первая безголевая ничья.
В общем преимуществом владели именно хозяева, нанеся почти втрое больше ударов по воротам (23-8). В первом тайме трижды "Брайтон" мог размочить ворота Робина Ольсена, который провел только второй свой "сухой" матч в текущей АПЛ. Модеру, Мопе и Биссуми немного не хватило до удара в створ. Попади - шведский голкипер был бы бессилен.
Yves Bissouma completed 100% of his passes in the first half against Everton:— Squawka Football (@Squawka) April 12, 2021
◎ 21 passes attempted
◉ 21 passes completed
He also won more duels (8) and made more tackles than any other player on the pitch (4). pic.twitter.com/nbUVVGVQAA
Вторую половину встречи команды начали более спокойно, но "Эвертон" все-таки смог создать опасный момент аж на 71-й минуте встречи. Хамес Родригес ворвался в штрафную и нерабочей правой пробил в ближний угол, но Санчес перевел мяч на угловой. Первый и единственный удар в створ за 90 мин от "ирисок".
"Брайтон" снова не использовал ряд опасных моментов во втором тайме, однако по-настоящему голевыми их назвать нельзя. В общем, за ожидаемыми голами победили хозяева 1.27 - 0.36. Несмотря на это, на табло все те же 0:0. Даже замены не помогли ни одной из команд. В середине второй половины встречи травму получил центральный защитник гостей Ерри Мина. Анчелотти выпустил вингера Ивоби и изменил схему, однако это тоже не помогло сделать хотя бы шаг к победе.
???? Keep battling, Albion.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 12, 2021
???? https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC ???? | 0-0 pic.twitter.com/Sg1293Zgaw
"Ириски" теряют возможность приблизиться к своей цели - Лиги Чемпионов. К четвертому "Вест Хэму" на данный момент семь очков при матче в запасе. Вполне реально, но, смотря на сегодняшнюю пасмурную и невыразительную игру в атаке можно с уверенностью сказать, что шансы призрачны. А вот в "Брайтона" расклады веселее: подопечные Поттера еще на одно очко удаляются от зоны вылета, однако продолжают демонстрировать все ту же нерезультативность. Четыре раза в этом сезоне "чайки" наносили 20+ ударов по воротам соперника, и ни разу в этих матчах не помогли. Большой вопрос к нападающим остается открытым.
There were 31 shots in this evening’s match.— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) April 12, 2021
Not a single one was worth more than 0.15(xG). pic.twitter.com/5e4ArgO1XR
"Брайтон" - "Эвертон" 0:0
"Брайтон": Санчес - Уайт, Данк, Велтман - Гросс, Лаллана, Биссума, Модер (Берн 88) - Троссард - Мопе (Джаханбахш 88), Уэлбек
"Эвертон": Ольсен - Коулмэн, Годфри, Мина (Ивоби 58), Кин, Динь - Дэвис (Броудхед 88), Холгейт, Сигурдссон - Хамес, Ричарлисон
Предупреждения: Данк 52 - Кин 82, Холгейт 90+2
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