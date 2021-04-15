  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борини посоветовал Ливерпулю подписать полузащитника Боруссии Д
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борини посоветовал Ливерпулю подписать полузащитника Боруссии Д

Англия
(1 голосов)

Санчо может оказаться в стане мерсисайдцев

Борини посоветовал Ливерпулю подписать полузащитника Боруссии Д

Новина українською

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Италии Фабио Борини призвал свой бывший клуб побороться за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

"Смотря на состав „Ливерпуля“, я думаю, что им нужна большая глубина в атаке. Джейдон Санчо стал бы отличным подписанием для них. Было бы здорово перехватить его из-под носа „Манчестер Юнайтед“", — приводит слова Борини CaughtOffside.

Контракт Санчо со "шмелями" действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фабио Борини Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...