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Борини посоветовал Ливерпулю подписать полузащитника Боруссии Д
Санчо может оказаться в стане мерсисайдцев
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Италии Фабио Борини призвал свой бывший клуб побороться за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
"Смотря на состав „Ливерпуля“, я думаю, что им нужна большая глубина в атаке. Джейдон Санчо стал бы отличным подписанием для них. Было бы здорово перехватить его из-под носа „Манчестер Юнайтед“", — приводит слова Борини CaughtOffside.
Контракт Санчо со "шмелями" действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.
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