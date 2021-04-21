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Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1. Дебютная победа самого молодого тренера в истории АПЛ

Англия
(3 голосов)

Победа шпор со святыми в дебютном матче Райана Мэйсона

Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1. Дебютная победа самого молодого тренера в истории АПЛ

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 29-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Саутгемптон” 2:1

Голы: Бэйл 60, Сон 90 (пен.) – Ингз 30

“Тоттенхэм”: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Ндомбеле (Уинкс 73), Хейбьерг – Бэйл (Бергвейн 83), Ло Чельсо (Ламела 79), Сон – Моура

“Саутгемптон”: Маккарти – Салису, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Телла (Редмонд 84), Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт (Дженепо 67) – Ингз (Диалло 58), Адамс

Предупреждения: Ндомбеле 43, Дайер 90+5 – Дженепо 67

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Саутгемптон (Англия) Райан Мейсон
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