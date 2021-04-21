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Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1. Дебютная победа самого молодого тренера в истории АПЛ
Победа шпор со святыми в дебютном матче Райана Мэйсона
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 29-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Саутгемптон” 2:1
Голы: Бэйл 60, Сон 90 (пен.) – Ингз 30
“Тоттенхэм”: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Ндомбеле (Уинкс 73), Хейбьерг – Бэйл (Бергвейн 83), Ло Чельсо (Ламела 79), Сон – Моура
“Саутгемптон”: Маккарти – Салису, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Телла (Редмонд 84), Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт (Дженепо 67) – Ингз (Диалло 58), Адамс
Предупреждения: Ндомбеле 43, Дайер 90+5 – Дженепо 67
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