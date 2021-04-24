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Челси вышел из Суперлиги из-за давления Кремля на Абрамовича
"Футбол вне политики"
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Выход "Челси" из Суперлиги спровоцировал не протест болельщиков "аристократов", а указание Кремля. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Путин заявил, что Суперлига не отвечает интересам Родины. Причиной этого является тот факт, что российский "Газпром" является одним из главных официальных спонсоров Лиги Чемпионов. Также некоторые матчи ЧЕ-2020 состоятся в Санкт-Петербурге, и на этом же стадионе "Крестовском" пройдет финал ЛЧ-2022.
Президент "Челси", российский олигарх Роман Абрамович решил не портить отношения с Путиным и покинуть Суперлигу, которая противоречит правилам УЕФА. Российская сторона хочет продолжать сотрудничество с этой ассоциацией. Как заявляет немецкий источник, таким образом президент России спас европейский футбол от падения в пропасть.
Напомним, что "аристократы", как и остальные клубы английской "Большой шестерки", заявили о выходе из Суперлиги через несколько дней после создания.
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