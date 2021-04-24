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Челси вышел из Суперлиги из-за давления Кремля на Абрамовича

Англия
(7 голосов)

"Футбол вне политики"

Челси вышел из Суперлиги из-за давления Кремля на Абрамовича

ben

Новина українською

Выход "Челси" из Суперлиги спровоцировал не протест болельщиков "аристократов", а указание Кремля. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Путин заявил, что Суперлига не отвечает интересам Родины. Причиной этого является тот факт, что российский "Газпром" является одним из главных официальных спонсоров Лиги Чемпионов. Также некоторые матчи ЧЕ-2020 состоятся в Санкт-Петербурге, и на этом же стадионе "Крестовском" пройдет финал ЛЧ-2022.

Президент "Челси", российский олигарх Роман Абрамович решил не портить отношения с Путиным и покинуть Суперлигу, которая противоречит правилам УЕФА. Российская сторона хочет продолжать сотрудничество с этой ассоциацией. Как заявляет немецкий источник, таким образом президент России спас европейский футбол от падения в пропасть.

Напомним, что "аристократы", как и остальные клубы английской "Большой шестерки", заявили о выходе из Суперлиги через несколько дней после создания.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) Суперлига
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Источник:
Süddeutsche Zeitung

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Комментарии (17)
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viajador (Кошмари City)
24.04.2021 в 14:47
"Рома умєєт дружить", - Єльцин, попередній цар Кцапії.
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
24.04.2021 в 14:29
А разве спонсором быть выгодно? Я понимаю что это своего рода реклама. Для Газпрома УЕФА просто отмывание денег. Наверняка часть денег оседает на счетах спонсоров и руководства УЕФА. По Аброиовичу, ему дали денег за Сибнефть и сказали не соваться в политику. Он это понял не как Ходорковский. Ему Челси не особо и надо, он приобрел недвижимость в респектабельном центре Лондона, Челси ему как нагрузка.
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+1
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.04.2021 в 14:14
Все може бути, Путлер здатен на все. А те, що Мордору вигідна співпраця з УЕФА, то це - правда. Але дивно те, що перші коменти - це відмазування Путлера підлизами. Цілком реально те, що пишут ЗМІ. Абрамович Путлера послухає і зробить те, що він попросить (накаже), це ж держава (Россія) купила в Абрамовича "Сибнефть" і він за ці гроші зміг купити Челсі. І я щось не чув про вболівальників Челсі по всьому світу, в Челсі не така історія, як в Реала, Барси, Лівера чи МЮ. Так що ця історія має право на існування. Цікаво почути думку українців, а не гастрольорів із ближнєго зарубежия. Позлітались на цю новину як мухи на г...о відмазки ліпити.P.S. Тест на вшивість: Крим - це Україна чи Россія?
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+3
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
24.04.2021 в 14:13
Болезненное восприятие действительности становится нормой.Раньше было всё от Бога теперь всё от Путина!
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+3
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.04.2021 в 14:17
Тест на вшивість: Крим - це Україна чи Россія?
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+2
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.04.2021 в 14:27
De jure или de facto?
+1
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.04.2021 в 14:34
Як ти вважаеш, чий Крим повинен бути?
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 13:29
Реальный бред. Интересы Газпрома конечно Кремль защищает, но выход одного только Челси из СЛ не повлиял бы ни на что . К счастью Нет у Пу такого влияния на мировой футбол )))
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+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 13:55
Почему не повлиял? Вышел один - следом пошли и другие
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0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
24.04.2021 в 14:08
Однозначно бред... Кто-то в редакции топит за плешивого фюрера...
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+2
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.04.2021 в 14:17
Тест на вшивість: Крим - це Україна чи Россія?
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
24.04.2021 в 13:09
Какой бред только не напишут .а остальных тоже Кремль попросил?) Ага Кремль скоро попросит Месси и Рональдо за Зенит играть или Сочи.сайт желтеет
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+3
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.04.2021 в 13:17
Продолжай целовать своего Пуйла ниже пупка, иудец...
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+6
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.04.2021 в 13:27
С языка снял))) По всем новостям говорят про фанатов, а здесь про пуйло)))
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+5
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.04.2021 в 13:28
Крысчанин, не включай дурака, у тебя эта опция и так не отключается
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+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 13:55
А ничего страшного что Газпром спонсор Лиги Чемпионов? Им тоже суперлига не выгодна
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+2
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.04.2021 в 14:17
Тест на вшивість: Крим - це Україна чи Россія?
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+2
-1


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