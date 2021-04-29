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Челси назвал сумму, за которую готов отпустить Абрахама
Лондонцы хотят выручить за игрока 40 миллионов евро
Стала известна сумма, за которую "Челси" готов продать нападающего Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.
По информации источника, "синие" согласны продать 23-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Абрахам провел 31 матч за "Челси", на его счету 12 голов и 6 результативных передач.
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