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Челси назвал сумму, за которую готов отпустить Абрахама

Англия
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Лондонцы хотят выручить за игрока 40 миллионов евро

Челси назвал сумму, за которую готов отпустить Абрахама

Новина українською

Стала известна сумма, за которую "Челси" готов продать нападающего Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "синие" согласны продать 23-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Абрахам провел 31 матч за "Челси", на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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