Эд Ширан стал спонсором клуба из чемпионата Англии

Британский бард-исполнитель Эд Ширан, который живет в Саффолке и является болельщиком клуба "Ипсвич Таун" из Первой лиги Англии (третий по силе дивизион), подписал годичное соглашение о спонсорстве мужских и женских футболок первой команды в сезоне 2021/22.

На футболках теперь будет логотип с символами "+", "x" и "÷". Все это - названия первых трех альбомов Ширана. Но есть также символы "-" и "=".

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Футбольный клуб является важной частью жизни нашего сообщества, и это мой способ продемонстрировать свою поддержку, - сказал Ширан. - Я наслаждался походами на "Портмэн Роуд" (стадион "Ипсвич Таун") и с нетерпением жду возвращения, когда только болельщиков снова пустят на стадионы.

На вопрос, что означает логотип на футболке, он добавил: "Все расскажем, но всему свое время".

"Ипсвич Таун" занимает 9 место в турнирной таблице за тур до завершения чемпионата.