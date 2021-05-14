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Рой Кин: Бруну Фернандеш проплакал пол матча с Ливерпулем
Экс-игрок МЮ прокомментировал матч
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин после поражения "красных дьяволов" в матче Премьер-лиги с "Ливерпулем" (2:4) предположил, что команде Уле-Гуннара Сульшера нужно усиление в атаке.
"Я переживаю о ситуации в целом. В "Юнайтед" могут решить, что у них достаточно игроков в атаке на следующий сезон. Но я считаю, что им нужно сделать крупный трансфер, если они хотят вновь выигрывать титулы.
Их нынешние атакующие игроки — это и близко не то, что нужно для борьбы за трофеи. Нужна большая группа игроков. Сейчас лучший состав у "Манчестер Сити", и они сражаются за титулы.
Я покритикую Фернандеша. Половину матча с "Ливерпулем" он проплакал. После каждого стыка он катался по полю", — приводит слова Кина Sky Sports.
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