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Рой Кин: Бруну Фернандеш проплакал пол матча с Ливерпулем

Англия
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Экс-игрок МЮ прокомментировал матч

Рой Кин: Бруну Фернандеш проплакал пол матча с Ливерпулем

Новина українською

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин после поражения "красных дьяволов" в матче Премьер-лиги с "Ливерпулем" (2:4) предположил, что команде Уле-Гуннара Сульшера нужно усиление в атаке.

"Я переживаю о ситуации в целом. В "Юнайтед" могут решить, что у них достаточно игроков в атаке на следующий сезон. Но я считаю, что им нужно сделать крупный трансфер, если они хотят вновь выигрывать титулы.

Их нынешние атакующие игроки — это и близко не то, что нужно для борьбы за трофеи. Нужна большая группа игроков. Сейчас лучший состав у "Манчестер Сити", и они сражаются за титулы.

Я покритикую Фернандеша. Половину матча с "Ливерпулем" он проплакал. После каждого стыка он катался по полю", — приводит слова Кина Sky Sports.

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В статье: Рой Кин Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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