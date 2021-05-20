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Пример неудержимой силы и эффектный автогол. ВИДЕО обзор матча Тоттенхэм - Астон Вилла
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Астон Вилла, чемпионат Англии, 19 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Астон Вилла, которые встречались в 37-м туре Английской Премьер-лиги. Шпоры все еще ведут борьбу за место в Лиге Европы, но после матча против бирмингемцев они существенно ухудшились. Хотя начиналось все весьма неплохо - уже в дебюте встречи отличился Бергвайн. Голландец танком прорвался по центру и вколотил в верхний угол с такой силой, что едва не прорвал сетку. Впрочем, соперник отыгрался благодаря ошибке Регилона, который эффектно срезал мяч в собственные ворота. А потом он же ошибся при передаче, чем воспользовался Уоткинс. Сейчас Тоттенхэм занимает седьмое место, которое ведет в Лигу Конференций. В последнем туре лондонцы сыграют с Лестером, в случае неудачи их может опередить Эвертон.
Английская Премьер-лига. 37-й тур
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Голы: Бергвайн 8 - Регилон 20 аг, Уоткинс 39
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