"Хочу выйти на уровень Роналду и Месси". Лидер Тоттенхэма желает забивать по 70 мячей за сезон

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к тому, чтобы покинуть стан "шпор" спустя 10 лет. После серии аренд в начале прошлого десятилетия форвард сумел стать ключевым исполнителем "Тоттенхэма". Через несколько дней после громких новостей об уходе, Харри сам комментирует свое будущее. Цитирует Кейна Sky Sports.

"Я никогда не говорил, что останусь в клубе до конца своей карьеры, но никогда не говорил, что уйду из команды. Сейчас я не тороплюсь. Тем не менее, я точно могу выступать на более качественном уровне. Не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Хочу выйти на уровень Роналду и Месси".