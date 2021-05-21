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"Хочу выйти на уровень Роналду и Месси". Лидер Тоттенхэма желает забивать по 70 мячей за сезон
Ураган покинет Лондон?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к тому, чтобы покинуть стан "шпор" спустя 10 лет. После серии аренд в начале прошлого десятилетия форвард сумел стать ключевым исполнителем "Тоттенхэма". Через несколько дней после громких новостей об уходе, Харри сам комментирует свое будущее. Цитирует Кейна Sky Sports.
"Я никогда не говорил, что останусь в клубе до конца своей карьеры, но никогда не говорил, что уйду из команды. Сейчас я не тороплюсь. Тем не менее, я точно могу выступать на более качественном уровне. Не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Хочу выйти на уровень Роналду и Месси".
"Моя цель – выигрывать трофеи из сезона в сезон, забивая 60-70 мячей за кампанию. Давление со стороны всегда стимулирует меня. Я хочу играть в важных матчах. В текущем сезоне я наблюдал за английскими командами в Лиге чемпионов – это великолепно. В конечном итоге, все будет зависеть от меня".
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