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"Хочу выйти на уровень Роналду и Месси". Лидер Тоттенхэма желает забивать по 70 мячей за сезон

Англия
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Ураган покинет Лондон?

"Хочу выйти на уровень Роналду и Месси". Лидер Тоттенхэма желает забивать по 70 мячей за сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к тому, чтобы покинуть стан "шпор" спустя 10 лет. После серии аренд в начале прошлого десятилетия форвард сумел стать ключевым исполнителем "Тоттенхэма". Через несколько дней после громких новостей об уходе, Харри сам комментирует свое будущее. Цитирует Кейна Sky Sports.

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"Я никогда не говорил, что останусь в клубе до конца своей карьеры, но никогда не говорил, что уйду из команды. Сейчас я не тороплюсь. Тем не менее, я точно могу выступать на более качественном уровне. Не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Хочу выйти на уровень Роналду и Месси".

"Моя цель – выигрывать трофеи из сезона в сезон, забивая 60-70 мячей за кампанию. Давление со стороны всегда стимулирует меня. Я хочу играть в важных матчах. В текущем сезоне я наблюдал за английскими командами в Лиге чемпионов – это великолепно. В конечном итоге, все будет зависеть от меня".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Гарри Кейн
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Источник:
Sky Sports

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