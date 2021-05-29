Возвращение в Ман Юнайтед - приоритет для Роналду

Будущее Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе" продолжает находиться под вопросом.

Португалец планировал покинуть стан "зебр", в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. Но теперь 36-летний форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в "Юве". В свою очередь по сообщениям в СМИ новый наставник команды Массимилиано Аллегри не видит в своем проекте Криштиану.

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Издание Cadena SER сообщает, что приоритетным вариантом для Роналду является возвращение в "Манчестер Юнайтед", где нападающий уже выступал на рассвете своей игровой карьеры.