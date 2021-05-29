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Возвращение в Ман Юнайтед - приоритет для Роналду

Англия
(2 голосов)

Криштиану хочет в Англию

Возвращение в Ман Юнайтед - приоритет для Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе" продолжает находиться под вопросом.

Португалец планировал покинуть стан "зебр", в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. Но теперь 36-летний форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в "Юве". В свою очередь по сообщениям в СМИ новый наставник команды Массимилиано Аллегри не видит в своем проекте Криштиану.

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Издание Cadena SER сообщает, что приоритетным вариантом для Роналду является возвращение в "Манчестер Юнайтед", где нападающий уже выступал на рассвете своей игровой карьеры.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
29.05.2021 в 20:01
Надеюсь, у боссов МЮ хватит ума не наступить на грабли
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