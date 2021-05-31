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Серж Орье хочет сменить Тоттенхэм на ПСЖ

Англия
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Ранее он уже играл за этот клуб

Серж Орье хочет сменить Тоттенхэм на ПСЖ

Новина українською

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Серж Орье рассказал о намерении покинуть лондонскую команду.

"Все знают, что если бы я хотел продлить контракт с "Тоттенхэмом", то уже сделал бы это. Не собираюсь подписывать новое соглашение и через полгода. Этот цикл моей карьеры подошёл к концу, и пришло время найти себе новое место. Руководство "Тоттенхэма" и мои агенты договорились об условиях. Посмотрим, что будет дальше.

Никогда не скрывал желания однажды вернуться в "ПСЖ". Это клуб моего сердца, я за него болею и спокойно говорю об этом. Но не хочу, чтобы люди подумали, что я зациклен на "ПСЖ". Мои двери открыты и для других клубов. Но если бы "ПСЖ" сделал предложение этим летом, то однозначно это был бы мой приоритетный вариант", — цитирует Орье Goal.com со ссылкой на L’Equipe.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Серж Орье
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