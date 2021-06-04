Уолкотт и ещё четыре футболиста покинули Эвертон

"Эвертон" объявил об уходе из команды пятерых футболистов основного состава.

Клуб покинули Джошуа Кинг, Тео Уолкотт, Янник Болази и Мухамед Бешич. "Эвертон" не стал продлевать контракты с ними. Также расположение клуба покинул Робин Олсен, который выступал за "Эвертон" на правах аренды из "Ромы".

Помимо этого, "Эвертон" расстался еще с девятью игроками молодежного состава.