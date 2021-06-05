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Манчестер Сити определился с трансферными целями на лето

Англия
(2 голосов)

Клуб хочет подписать двух топ-игроков

Манчестер Сити определился с трансферными целями на лето

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" определился с усилением в летнее трансферное окно. Клуб Хосепа Гвардиолы хочет купить двух английских топ-исполнителей.

Речь идет о полузащитнике "Астон Виллы" Джеке Грилише и форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне. Именно их руководство клуба попытается приобрести летом, но эти сделки не будут легкими для "горожан".

В прошлом сезоне АПЛ Джек Грилиш провел 26 матчей за бирмингемский клуб, забил 6 голов и отдал 12 ассистов. Харри Кейн в свою очередь сыграл 35 поединков за "шпор", отметившись 23 голами и 14 результативными передачами. Цена англичан составляет 65 и 120 млн евро соответственно.

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В статье: Манчестер Сити Харри Кейн Джек Грилиш
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Источник:
NicoSchira

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