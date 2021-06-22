Лестер интересуется хавбеком Лилля

Хавбек "Лилля" Бубакари Сумаре близок к смене клубной прописки. На 22-летнего француза претендует "Лестер", который уже связался с нынешним клубом и агентами игрока, чтобы договориться о переходе.

Сообщается, что сумма возможного перехода составит 30-35 млн евро. О трансфере может быть объявлено на этой неделе.

В минувшем сезоне на счету Сумаре 1 ассист в 32 матчах Лиги 1.