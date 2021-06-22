  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер интересуется хавбеком Лилля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер интересуется хавбеком Лилля

Англия
(1 голосов)

Сумаре может сменить клубную прописку

Лестер интересуется хавбеком Лилля

Getty Images

Новина українською

Хавбек "Лилля" Бубакари Сумаре близок к смене клубной прописки. На 22-летнего француза претендует "Лестер", который уже связался с нынешним клубом и агентами игрока, чтобы договориться о переходе.

Сообщается, что сумма возможного перехода составит 30-35 млн евро. О трансфере может быть объявлено на этой неделе.

В минувшем сезоне на счету Сумаре 1 ассист в 32 матчах Лиги 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лилль Лестер Сити Бубакари Сумаре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...