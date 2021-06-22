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Лестер интересуется хавбеком Лилля
Сумаре может сменить клубную прописку
Getty Images
Хавбек "Лилля" Бубакари Сумаре близок к смене клубной прописки. На 22-летнего француза претендует "Лестер", который уже связался с нынешним клубом и агентами игрока, чтобы договориться о переходе.
Сообщается, что сумма возможного перехода составит 30-35 млн евро. О трансфере может быть объявлено на этой неделе.
В минувшем сезоне на счету Сумаре 1 ассист в 32 матчах Лиги 1.
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