Лидер Боруссии Д Джейдон Санчо возвращается в Манчестер

Правый вингер сборной Англии и немецкой Боруссии Д 21-летний Джейдон Санчо почти стал игроком "Манчестер Юнайтед".

До официального сообщения о подписании осталось только пройти медобследование.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан до 2026 года.

Стоимость трансфера - 90 млн евро с бонусами.

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Джейдон начинал заниматься футболом в "Уотфорд", в 2015 году перешел в "Манчестер Сити", потом играл за их команду U-18. Сразу оттуда в 2017 году перешел в дортмундскую "Боруссию".

В сезоне 2020/21 сыграл 38 матчей в составе Боруссии Д, забил 16 голов, отдал 20 ассистов. За сборную Англии провел 6 матчей в Лиге наций (1 голевая передача) и 1 поединок на Евро-2020.