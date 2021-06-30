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Лидер Боруссии Д Джейдон Санчо возвращается в Манчестер

Англия
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Он - воспитанник "Манчестер Сити", но отправляется в "Юнайтед"

Лидер Боруссии Д Джейдон Санчо возвращается в Манчестер

Фото: Sky Sports

Новина українською

Правый вингер сборной Англии и немецкой Боруссии Д 21-летний Джейдон Санчо почти стал игроком "Манчестер Юнайтед".

До официального сообщения о подписании осталось только пройти медобследование.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан до 2026 года.

Стоимость трансфера - 90 млн евро с бонусами.

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Джейдон начинал заниматься футболом в "Уотфорд", в 2015 году перешел в "Манчестер Сити", потом играл за их команду U-18. Сразу оттуда в 2017 году перешел в дортмундскую "Боруссию".

В сезоне 2020/21 сыграл 38 матчей в составе Боруссии Д, забил 16 голов, отдал 20 ассистов. За сборную Англии провел 6 матчей в Лиге наций (1 голевая передача) и 1 поединок на Евро-2020.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Уотфорд Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Фабрицио Романо
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