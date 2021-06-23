  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трансфер все ближе. МЮ готов выложить за одного из лидеров Боруссии 85 миллионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер все ближе. МЮ готов выложить за одного из лидеров Боруссии 85 миллионов

Англия
(1 голосов)

Внушительная сумма

Трансфер все ближе. МЮ готов выложить за одного из лидеров Боруссии 85 миллионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры касательно трансфера Джейдона Санчо.

Как передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, англичане приготовили новое предложение. Сумма - 85 миллионов евро. "Боруссия" хочет 95, но крайне вероятно, что стороны смогут договориться.

Что касается самого Санчо, то он давно согласовал условия личного контракта с "Манчестером". Вингер еще прошлым летом был готов вернуться на родину.

Читайте такжеВатцке: МЮ неверно оценил ситуацию с Санчо летом

В последнем сезоне Санчо отыграл 38 матчей, забил 16 голов и отдал 20 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 23:09
А я уж думал за Миколенко или за Беседкина
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...