Трансфер все ближе. МЮ готов выложить за одного из лидеров Боруссии 85 миллионов

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры касательно трансфера Джейдона Санчо.

Как передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, англичане приготовили новое предложение. Сумма - 85 миллионов евро. "Боруссия" хочет 95, но крайне вероятно, что стороны смогут договориться.

Manchester United are prepared to pay €85m for Jadon Sancho. #MUFC confirm the intention to include add ons: payment structure to be discussed now. ????



Personal terms and agents fee already agreed.



BVB feeling is ‘deal now closer’, as per @bild @cfbayern. But they want €95m. https://t.co/migIpvqpWL