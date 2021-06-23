Трансфер все ближе. МЮ готов выложить за одного из лидеров Боруссии 85 миллионов

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры касательно трансфера Джейдона Санчо.

Как передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, англичане приготовили новое предложение. Сумма - 85 миллионов евро. "Боруссия" хочет 95, но крайне вероятно, что стороны смогут договориться.

Manchester United are prepared to pay €85m for Jadon Sancho. #MUFC confirm the intention to include add ons: payment structure to be discussed now. ????



Personal terms and agents fee already agreed.



BVB feeling is ‘deal now closer’, as per @bild @cfbayern. But they want €95m. https://t.co/migIpvqpWL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2021

Что касается самого Санчо, то он давно согласовал условия личного контракта с "Манчестером". Вингер еще прошлым летом был готов вернуться на родину.

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В последнем сезоне Санчо отыграл 38 матчей, забил 16 голов и отдал 20 голевых передач.