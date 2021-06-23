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Трансфер все ближе. МЮ готов выложить за одного из лидеров Боруссии 85 миллионов
Внушительная сумма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры касательно трансфера Джейдона Санчо.
Как передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, англичане приготовили новое предложение. Сумма - 85 миллионов евро. "Боруссия" хочет 95, но крайне вероятно, что стороны смогут договориться.
Manchester United are prepared to pay €85m for Jadon Sancho. #MUFC confirm the intention to include add ons: payment structure to be discussed now. ????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2021
Personal terms and agents fee already agreed.
BVB feeling is ‘deal now closer’, as per @bild @cfbayern. But they want €95m. https://t.co/migIpvqpWL
Что касается самого Санчо, то он давно согласовал условия личного контракта с "Манчестером". Вингер еще прошлым летом был готов вернуться на родину.
В последнем сезоне Санчо отыграл 38 матчей, забил 16 голов и отдал 20 голевых передач.
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