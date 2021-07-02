Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщает о том, что испанский футболист Хуан Мата подписал новый контракт с "красными дьяволами" еще на год. Таким образом, он останется на "Олд Траффорд" до июня 2022-го.

33-летний игрок переехал в Манчестер из "Челси" в январе 2014-го, он провел за "МЮ" 273 матча и забил 51 гол.

Напомним, Хуан является воспитанником академий испанских клубов "Реал Овьедо" и "Реал Мадрид". В 2007 году Мата перешел в "Валенсию". С 2011-го по 2014 год выступал за лондонский "Челси".