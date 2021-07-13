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Замена Серхио Агуэро из середины таблицы АПЛ - Гвардиола определяется

Англия
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Замена Серхио Агуэро из середины таблицы АПЛ - Гвардиола определяется

Фото: footballhd

Новина українською

Чемпион Англии и финалист Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обозначил свою заинтересованность в подписании нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингза.

По информации Football Insider, клуб из северной Англии этим летом ищет хотя бы одного опытного центрфорварда.

У 28-летнего Ингза есть контракт с "Саутгемптоном" до лета 2022 года.

В прошлом сезон Дэнни провел 33 поединка, забил 13 голов, отдал 4 ассиста.

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В статье: Хосеп Гвардиола АПЛ Манчестер Сити "Саутгемптон" Дэнни Ингз
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