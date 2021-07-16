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Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Англия
(5 голосов)

Француз все же ближе к переходу в АПЛ

Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, 28-летний француз почти договорился с "манкунианцами" по условиям личного контракта. Переговоры между "МЮ" и "Реалом" открыты, но официальных предложений со стороны английского клуба пока не поступало.

Напомним, Варан перешел в "Реал" в 2011 году. В минувшем сезоне француз провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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C_Ballack (Днепр)
16.07.2021 в 10:06
Бегут все с Реала...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.07.2021 в 10:48
Да, пока пленки с новыми высказываниями президента про нынешних игроков Реала не опубликованы, пора делать ноги...
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.07.2021 в 09:07
Ответить
0
-1


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