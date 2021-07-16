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Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед
Француз все же ближе к переходу в АПЛ
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".
По данным источника, 28-летний француз почти договорился с "манкунианцами" по условиям личного контракта. Переговоры между "МЮ" и "Реалом" открыты, но официальных предложений со стороны английского клуба пока не поступало.
Напомним, Варан перешел в "Реал" в 2011 году. В минувшем сезоне француз провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.
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