Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, 28-летний француз почти договорился с "манкунианцами" по условиям личного контракта. Переговоры между "МЮ" и "Реалом" открыты, но официальных предложений со стороны английского клуба пока не поступало.

Напомним, Варан перешел в "Реал" в 2011 году. В минувшем сезоне француз провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.