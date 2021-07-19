Гаттузо обиделся на Тоттенхэм: Огромное разочарование, ранило больше, чем любое поражение

Дженнаро Гаттузо, бывший главный тренер "Фиорентины", "Наполи" и "Милана" признался, что болезненно перенес решение руководства английского "Тоттенхэм Хотспур" не назначать его на должность наставника основной команды.

Срыв назначения в "Тоттенхэм" - это огромное разочарование. Но я ничего не мог поделать.

Мне жаль, что я не смог защитить себя и объяснить, что я не тот человек, которым меня подали в Англии. Решение "Тоттенхэма" ранило меня больше, чем любое поражение или уольнение, - цитирует Гаттузо издание Il Messaggero.