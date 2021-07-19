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Гаттузо обиделся на Тоттенхэм: Огромное разочарование, ранило больше, чем любое поражение
Его так и не назначили наставником. А он специально из "Фиорентины" ушел
ruetir
Дженнаро Гаттузо, бывший главный тренер "Фиорентины", "Наполи" и "Милана" признался, что болезненно перенес решение руководства английского "Тоттенхэм Хотспур" не назначать его на должность наставника основной команды.
Срыв назначения в "Тоттенхэм" - это огромное разочарование. Но я ничего не мог поделать.
Мне жаль, что я не смог защитить себя и объяснить, что я не тот человек, которым меня подали в Англии. Решение "Тоттенхэма" ранило меня больше, чем любое поражение или уольнение, - цитирует Гаттузо издание Il Messaggero.
Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Фиорентины" 17 июня через три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством. Здесь же специалистом интересовался "Тоттенхэм", но в итоге руководство клуба решило пригласить экс-наставника "Вулверхэмптон" Эшпириту Санту.
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