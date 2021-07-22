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Вест Хэм в Лондоне нашел замену Джесси Лингарду

Англия
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Хотя Лингард - атакующий хавбек, а замена - центральний

Вест Хэм в Лондоне нашел замену Джесси Лингарду

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"Молотобойцы" рассматривает полузащитника тоже лондонского "Челси" Росса Баркли как альтернативу Джесси Лингарду, сообщает 90min.

Прошлый сезон Баркли провел в аренде в "Астон Вилле" - 27 матчей, 4 гола, 1 ассист.

Лингарда забирает к себе "Манчестер Юнайтед", который отдавал его "Вест Хем" в аренду на пол сезона 2020/21.

Читайте такжеДжесси Лингард после перехода в Вест Хэм начал записывать личные достижения на доске
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