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Вест Хэм в Лондоне нашел замену Джесси Лингарду
Хотя Лингард - атакующий хавбек, а замена - центральний
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"Молотобойцы" рассматривает полузащитника тоже лондонского "Челси" Росса Баркли как альтернативу Джесси Лингарду, сообщает 90min.
Прошлый сезон Баркли провел в аренде в "Астон Вилле" - 27 матчей, 4 гола, 1 ассист.
Лингарда забирает к себе "Манчестер Юнайтед", который отдавал его "Вест Хем" в аренду на пол сезона 2020/21.
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