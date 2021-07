Официально: Тоттенхэм оформил трансфер голкипера Аталанты

Лондонский "Тоттенхэм" оформил первый трансфер в летнее межсезонье. Новичком команды стал голкипер "Аталанты" Перлуиджи Голлини. Об этом "шпоры" сообщили на своем официальном сайте.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.