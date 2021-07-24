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Официально: Тоттенхэм оформил трансфер голкипера Аталанты

Англия
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В Лльориса будет мощная конкуренция

Официально: Тоттенхэм оформил трансфер голкипера Аталанты

Тоттенгем/Автор невідомий

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" оформил первый трансфер в летнее межсезонье. Новичком команды стал голкипер "Аталанты" Перлуиджи Голлини. Об этом "шпоры" сообщили на своем официальном сайте.

Вратарь присоединился к составу лондонцев на правах годичной аренды с правом выкупа. Какая именно сумма - не указывается, однако аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего голкипера в 17 млн ​​евро.

Отметим, что Голлини уже выступал в английском чемпионате, проведя 20 матчей в составе "Астон Виллы" в Чемпионшипе. Также добавим, что Перлуиджи два года находился в академии "Манчестер Юнайтед". Последние 4,5 сезона он провел в "Аталанте".

Напомним, что неизменным первым номером "Тоттенхэма" на протяжении последних девяти сезонов является Уго Лльорис, у которого через год заканчивается контракт с клубом.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Пьерлуиджи Голлини
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