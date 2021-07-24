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Официально: Тоттенхэм оформил трансфер голкипера Аталанты
В Лльориса будет мощная конкуренция
Тоттенгем/Автор невідомий
Лондонский "Тоттенхэм" оформил первый трансфер в летнее межсезонье. Новичком команды стал голкипер "Аталанты" Перлуиджи Голлини. Об этом "шпоры" сообщили на своем официальном сайте.
✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021
Вратарь присоединился к составу лондонцев на правах годичной аренды с правом выкупа. Какая именно сумма - не указывается, однако аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего голкипера в 17 млн евро.
Отметим, что Голлини уже выступал в английском чемпионате, проведя 20 матчей в составе "Астон Виллы" в Чемпионшипе. Также добавим, что Перлуиджи два года находился в академии "Манчестер Юнайтед". Последние 4,5 сезона он провел в "Аталанте".
Напомним, что неизменным первым номером "Тоттенхэма" на протяжении последних девяти сезонов является Уго Лльорис, у которого через год заканчивается контракт с клубом.
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