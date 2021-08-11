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Реал и ПСЖ следят за продлением контракта защитником Челси

Англия
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Рюдигер откладывает решение

Реал и ПСЖ следят за продлением контракта защитником Челси

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

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Sky Sports сообщил, что за ситуацией вокруг продления контракта Рюдигером следит “ПСЖ” и “Реал Мадрид”. У антонио осталось 12 месяцев по текущему соглашению.

Во вторник Рюдигер подтвердил, что переговоры по продлению контракта начаты, а Томас Тухель видит Антонио в команде.

Тем не менее, сам футболист перед матчем за Суперкубок УЕФА на вопрос о своём будущем ответил двусмысленно: “Как я уже сказал ранее, я хотел бы сконцентрироваться Чемпионате Европы, а затем, когда вернусь, начнутся переговоры. Это и произошло. Переговоры начаты, посмотрим со временем что получиться”.

В прошлом сезоне Рюдигер провел за “Челси” 34 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер ПСЖ
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Источник:
skysports.com

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