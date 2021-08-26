Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вес Хэм согласовал с Челси переход Зума
Игрок перейдет в другой лондонский клуб
Защитник "Челси" Курт Зума продолжит карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". По информации Фабрицио Романо, "Челси" согласился продать игрока за € 30 млн.
По данным источника, стороны достигли соглашения, в настоящее время они подписывают необходимые документы.
26-летний француз в нынешнем сезоне провёл один матч за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов
- "Было предынфарктное состояние". Палкин - о победе Шахтера над Монако
- Роберто Де Дзерби: У Шахтера есть то, чего нет в других командах, - сердце и яйца
- Гвардиола: Думаю, я покину Сити в 2023 году, а затем возглавлю сборную
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...