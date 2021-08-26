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Вес Хэм согласовал с Челси переход Зума

Англия
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Игрок перейдет в другой лондонский клуб

Вес Хэм согласовал с Челси переход Зума

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Защитник "Челси" Курт Зума продолжит карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". По информации Фабрицио Романо, "Челси" согласился продать игрока за € 30 млн.

По данным источника, стороны достигли соглашения, в настоящее время они подписывают необходимые документы.

26-летний француз в нынешнем сезоне провёл один матч за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять голов.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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