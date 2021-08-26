Вес Хэм согласовал с Челси переход Зума

Защитник "Челси" Курт Зума продолжит карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". По информации Фабрицио Романо, "Челси" согласился продать игрока за € 30 млн.

По данным источника, стороны достигли соглашения, в настоящее время они подписывают необходимые документы.

26-летний француз в нынешнем сезоне провёл один матч за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять голов.