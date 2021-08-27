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Манчестер Юнайтед обсуждает детали сделки с Криштиану Роналду

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Клуб ведет переговоры с агентом игрока

Манчестер Юнайтед обсуждает детали сделки с Криштиану Роналду

Новина українською

Нападающий Криштиану Роналду в ближайшее время сменит команду. Игрок решил уйти из "Ювентуса".

По данным журналиста Фабрицио Романо, агент Жорже Мендеш обсуждает переход португальца в "Манчестер Сити" уже несколько дней, однако трансфер еще не согласован.

"Горожане" до сих пор не сделали "Ювентусу" официального предложения о трансфере, условия личного контракта тоже не до конца согласованы.

Утверждается, что со вчерашнего вечера с Мендешем контактирует и "Манчестер Юнайтед". Сейчас руководство клуба думает о размере зарплаты для игрока, а также о возможном предложении "Ювентусу".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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филанкрот (donetsk)
27.08.2021 в 17:18
Роня кудись полетів
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 17:34
Схоже в Манчестер, раз Париж відмовив. А куди саме йому бачу не принципово: хоч в рідний клуб, в якому він виріс по суті і став його гордістю та легендою, а хоч і в стан заклятого ворога! Лиш би платили, головне гроші і свої рекорди...
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dabo43
27.08.2021 в 16:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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