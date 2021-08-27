Манчестер Юнайтед обсуждает детали сделки с Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду в ближайшее время сменит команду. Игрок решил уйти из "Ювентуса".

По данным журналиста Фабрицио Романо, агент Жорже Мендеш обсуждает переход португальца в "Манчестер Сити" уже несколько дней, однако трансфер еще не согласован.

"Горожане" до сих пор не сделали "Ювентусу" официального предложения о трансфере, условия личного контракта тоже не до конца согласованы.

Утверждается, что со вчерашнего вечера с Мендешем контактирует и "Манчестер Юнайтед". Сейчас руководство клуба думает о размере зарплаты для игрока, а также о возможном предложении "Ювентусу".