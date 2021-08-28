Фергюсон подтолкнул Роналду к переходу в МЮ

Роналду этим утром был близок только к "Манчестер Сити", но после звонок Фергюсона убедил футболиста сделать альтернативный выбор. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Перед тем, как "Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение "Ювентусу" в пятницу утром, с Криштиану связался Сэр Алекс Фергюсон, чтобы убедить его сделать правильный выбор.

По данным источников The Athletic, Фергюсон сыграл важную роль в трансфере – он звонил Роналду и использовал свои хорошие отношения с агентом Жорже Мендешем.

Как сообщает Manchester Evening News, со ссылкой на источники в "Юнайтед", Роналду считает, что клуб вступает в новую успешную эпоху, несмотря на то, четыре сезона подряд не выигрывал трофеев.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С манкунианцами нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.