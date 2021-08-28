  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фергюсон подтолкнул Роналду к переходу в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фергюсон подтолкнул Роналду к переходу в МЮ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Стали известны некоторые детали сделки

Фергюсон подтолкнул Роналду к переходу в МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Роналду этим утром был близок только к "Манчестер Сити", но после звонок Фергюсона убедил футболиста сделать альтернативный выбор. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Перед тем, как "Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение "Ювентусу" в пятницу утром, с Криштиану связался Сэр Алекс Фергюсон, чтобы убедить его сделать правильный выбор.

По данным источников The Athletic, Фергюсон сыграл важную роль в трансфере – он звонил Роналду и использовал свои хорошие отношения с агентом Жорже Мендешем.

Как сообщает Manchester Evening News, со ссылкой на источники в "Юнайтед", Роналду считает, что клуб вступает в новую успешную эпоху, несмотря на то, четыре сезона подряд не выигрывал трофеев.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С манкунианцами нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Алекс Фергюсон Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manchestereveningnews.co.uk

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...