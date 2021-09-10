Сегодня отмечает День рождения самый дорогой английский футболист в истории

Джек Питер Грилиш родился 10 сентября 1995 года (Солихалл, Англия). Воспитанник английского клуба "Астон Вилла". В сезоне 2012/13 он стал победителем международного турнира NextGen Series, играя за команду из Бирмингема до 19 лет.

В сезоне 2013/14 был в аренде в клубе "Ноттс Каунти", выступающем в Первой лиге (3-й дивизион Англии). В составе "львов" становился лучшим игроком сезона (2019/20).

5 августа 2021 года перешел в английский клуб "Манчестер Сити" за 100 млн фунтов, что стало рекордным трансфером для британских футбольных клубов. Контракт подписан на 6 лет.