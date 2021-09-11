Экс-защитник Арсенала: Варан обеспечивает безопасность МЮ, как Ван Дейк в Ливерпуле

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Мартин Киоун поделился мыслями насчет структуры игры "Ман Юнайтед".

"Варан продемонстрировал свой темп в дебютном матче против "Вулверхэмптона". Премьер-лига его приняла противостоянием против Адама Траоре, но он более чем выдержал. Варан обеспечивает безопасность "Юнайтед" в обороне, как Вирджил ван Дейк в "Ливерпуле".

Если Люк Шоу летит вперед, а Аарон Уан-Биссака используется в качестве сдерживающего фулбека вместе с Вараном и Магуайром и с одним опорником, то остается четыре игрока в защите, чтобы справиться с любыми контратаками противника.

В этой системе Погба и Фернандеш могут играть по обе стороны от одного опорника. Универсальный Погба использовался на левом фланге в первых двух матчах сезона "Юнайтед" – и в результате он отдал пять голевых передач – но с учетом множества вариантов, которые есть у Сульшера, я не думаю, что Погба будет еще играть на этой позиции. Погба по-прежнему может участвовать в атаках с левой стороны полузащиты, тогда как и Фернандеш – с правой", – поделился Киоун.