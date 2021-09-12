Клопп: Единственный переход, который мы не обсуждали, – трансфер Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий об отсутствии больших трансферов в его команде этим летом в сравнении с другими клубами:

"Честно говоря, мне все равно, что делают другие клубы. Я уже почти шесть лет в "Ливерпуле", за это время мы добились кое-каких успехов. Мы не стали самым успешным клубом в мире, но добились достаточно существенных успехов.

Нас все время спрашивают, почему мы работаем так, а не иначе. Мы решили, что если мы подпишем сейчас долгосрочные контракты с нашими футболистами, то в этом будет смысл. И мы это сделали. Это не такая яркая работа, как у других клубов, и я на это повлиять не могу. Но мы не можем совершать трансферы только для того, чтобы быть на виду.

Но другие клубы заключают сделки. Я и ожидаю, что другие команды будут подписывать футболистов, а мы будем выходить против них и смотреть, что можем сделать.

Меня раздражает то, что надо постоянно говорить о трансферах, потому что я уже обо всем сказал пять миллионов раз. Единственный переход, который мы не обсуждали, – трансфер Роналду. Я не удивлен, что "Манчестер Юнайтед" провернул эту сделку, но я был удивлен, что Роналду ушел из "Ювентуса", потому что не знаю, что там произошло. Вот и все", – сказал Клопп.