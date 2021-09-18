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АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 3:0. Первое поражение Бенитеса во главе ирисок
У Эвертона были были большие кадровые проблемы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Эвертон” 3:0
Голы: Кэш 66, Динь 69 (авт.), Бэйли 75
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Траоре 86), Конса, Туанзебе, Мингз, Таргетт (Бэйли 61, Янг 82) – Рэмси, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба 39) – Ингз, Уоткинс
“Эвертон”: Бегович – Динь, Кин, Мина, Годфри (Кенни 80) – Ивоби (Дэвис 81), Дукуре, Аллан (Гордон 72), Таунсенд – Грэй – Рондон (Гомеш 63)
Предупреждения: Бэйли 76 – Годфри 72
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