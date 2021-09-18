  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 3:0. Первое поражение Бенитеса во главе ирисок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 3:0. Первое поражение Бенитеса во главе ирисок

Англия
(1 голосов)

У Эвертона были были большие кадровые проблемы

АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 3:0. Первое поражение Бенитеса во главе ирисок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Эвертон” 3:0

Голы: Кэш 66, Динь 69 (авт.), Бэйли 75

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Траоре 86), Конса, Туанзебе, Мингз, Таргетт (Бэйли 61, Янг 82) – Рэмси, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба 39) – Ингз, Уоткинс

“Эвертон”: Бегович – Динь, Кин, Мина, Годфри (Кенни 80) – Ивоби (Дэвис 81), Дукуре, Аллан (Гордон 72), Таунсенд – Грэй – Рондон (Гомеш 63)

Предупреждения: Бэйли 76 – Годфри 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Бенитес Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...