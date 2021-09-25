Манчестер Сити любой ценой хочет подписать Мбаппе

"Манчестер Сити" продолжает работать над усилением атаки. После неудачи с подписанием Гарри Кейна действующий чемпион Англии нацелился на форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Transfer Window podcast.

Английский клуб хочет подписать француза любой ценой. "Манчестер Сити" готов поспорить в борьбе за Мбаппе с мадридским "Реалом". Это поручил сделать владелец "горожан" Шейх Мансур.

Напомним, что контракт Килиана с "ПСЖ" завершается следующим летом. Пока 22-летний нападающий не принял ни одно из предложений парижского клуба на счет продления соглашения.

Сейчас за форвардом пристально следит "Реал", который пытался оформить переход Мбаппе в конце прошлого летнего трансферного окна, предложив "ПСЖ" 200 млн евро по данным Фабрицио Романо. В то же время "Манчестер Сити" работал над покупкой форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна. "Шпоры" отклонили предложение от "горожан" в 160 млн евро.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает французского игрока в 160 млн евро.